Aksaray'da Kesici Aletle Yaralama Olayı: 2 Kardeş Serbest Bırakıldı

Aksaray'da bir kişinin kesici aletle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'dan Osmaniye'ye giden bir yolcuyla yaşanan tartışma sonucunda meydana gelen olayda, kardeşlerin kesici aletle saldırıda bulunduğu iddia edildi.