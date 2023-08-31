Aksaray'da Kesici Aletle Yaralama Olayı: 2 Kardeş Serbest Bırakıldı
Aksaray'da bir kişinin kesici aletle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'dan Osmaniye'ye giden bir yolcuyla yaşanan tartışma sonucunda meydana gelen olayda, kardeşlerin kesici aletle saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Aksaray'da bir kişinin kesici aletle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'dan Osmaniye'ye şehirlerarası otobüsle giden E.A. (28) Aksaray-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde ayağına basıldığı gerekçesiyle M.K. (29) ve kardeşi H.İ.K. (18) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otobüs sürücüsü dinlenme tesisinde mola verdi.
Otobüsten inen M.K'nin kesici aletle E.A'yı yaraladığı öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
E.A, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, M.K. ve H.İ.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.