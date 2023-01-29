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Aksaray'da kazaya yardıma giden itfaiyeciler ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'da kazaya yardıma giden itfaiyeciler ölümden döndü

Aksaray-Niğde il sınırında yaşanan otobüs kazasına yardıma giden Aksaray Belediyesi itfaiye kurtarma aracı takla attı.

Aksaray-Niğde il sınırında yaşanan otobüs kazasına yardıma giden Aksaray Belediyesi itfaiye kurtarma aracı takla attı. Kazada 6 itfaiye görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray Güzelyurt Karayolu Selime Beldesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde ili sınırında yaşanan tur otobüsü kazasına yardım için yola çıkan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekibini taşıyan Salih K. (31) idaresindeki 68 BN 254 plakalı itfaiye kurtarma aracı, Selime Beldesi Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. İtfaiye kurtarma aracının ters döndüğü kazada, sürücü Salih K. ile itfaiye görevlileri Gaffar D. (24), Mustafa Şahin Y. (30), Mehmet Y. (29), Kadir Ş. (23) ve Muhammet Oruç E. (25) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan itfaiye erleri, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan itfaiye görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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