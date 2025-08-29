Aksaray'da Kayıp Emekli Jeoloji Mühendisi Niğde'de Bulundu

Güncelleme:
Aksaray'da 12 gün önce kaybolan emekli jeoloji mühendisi Tekin A.'nın cesedi, Niğde'de bir derede dondurucu içinde bulundu. Olayla ilgili şüpheli Y.C.K. yakalanarak gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 12 gün önce kayıp ihbarı yapılan emekli jeoloji mühendisinin cesedi, Niğde'de derede dondurucu içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Altunhisar ilçesi İt Deresi mevkiinde dondurucu içerisinde ceset bulundu. Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Aksaray'da ailesinin 12 gün önce kayıp müracaatında bulunduğu emekli jeoloji mühendisi Tekin A.'ya (55) ait olduğu belirlendi. Olayın ardından çalışmasını derinleştiren ekipler; şüpheli Y.C.K.'nin (29) Kayseri'de olduğunu tespit etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.C.K.; yakalanarak gözaltına alındı. Y.C.K.'nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
