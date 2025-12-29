Karlı yolda drift atan sürücülerin tehlikeli anları kamerada

Aksaray'da kar yağışıyla birlikte trafiğe çıkan birçok sürücü şehri adeta drift pistine çevirdi. Karlı yolda araçları kaydırıp drift atan sürücülerin o anları anbean kameralara yansırken, birçok kez kazayı kıl payı atlatan sürücüler herkesi korkuttu.

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürürken, gece yarı kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları şehri adeta drift pistine çevirdi. Ters yol demeden, tehlike demeden herkesin canını hiçe sayarak karlı yolda drift atan sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. Şehrin belirli noktalarında trafiğe çıkan o sürücülerin yürekleri ağza getirdiği anlar anbean kameralara yansıdı. Kimisi minibüsle, kimisi hafif ticari araçla, kimisi de otomobille çıktığı yolda drift atarak seyretti. Kamerayla kaydedilen o görüntüler herkesi korkuturken, trafik magandaları birçok kez kazaları kıl payı atlattı. Araçlara vurmak üzereyken şans eseri duran araç sürücüleri buna rağmen drift atmaktan vazgeçmedi. Trafik magandaları gece yarısı saatlerce drift atarak trafiği altüst etti. - AKSARAY