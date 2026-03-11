Haberler

Kafedeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Güncelleme:
Aksaray'da bir kafede çıkan tartışma sırasında Serkan K., Ahmet K. tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Aksaray'da kafede 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafede oyun oynayan Serkan K. ve Ahmet K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ahmet K. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Serkan K.'yı sol kolundan bıçakladı. Kafedeki diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından kafeden çıkarılan yaralı ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kafeden kaçan şüphelinin peşine düştü. Öte yandan olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçisi görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki göstererek görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

