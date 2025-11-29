Haberler

Aksaray'da Kaçan Sürücünün Yakınları Polise Sahte Sürücü Gösterdi

Aksaray'da Kaçan Sürücünün Yakınları Polise Sahte Sürücü Gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da yaralamalı trafik kazasına karışan bir sürücünün olay yerinden kaçmasının ardından, yakınları polise başka bir kadını göstererek durumu örtbas etmeye çalıştı. Olayı balkondan görüntüleyen bir vatandaşın kaydı, gerçeği ortaya çıkardı. Kaçan sürücünün aile üyeleri, basın mensuplarına saldırarak tehditlerde bulundu.

Aksaray'da yaralamalı kazaya karışıp kaçan sürücünün yakınları olay yerine gelen polise bir başkasını sürücü olarak göstermek isterken, vatandaşın balkondan çektiği görüntüyle sürücünün kaçtığı anlaşıldı. Duruma öfkelenen kaçak sürücünün yakınları, basın mensuplarına saldırıp tehditler savurdu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 841. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Baddal D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobile, karşı yönden gelen 68 BN 980 plakalı Peugeot marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot marka otomobil yan dönerken, kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü kazanın hemen ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yabancı plakalı araçta bulunan bir kadının hafif şekilde yaralandığı kazada olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Kaza yapıp kaçan sürücünün yakınları, olay yerine gelen polis memurlarını kandırmak isteyip bir kadını sürücü olarak gösterdi. Bu sırada polis tam işlemlere başlayacakken balkondan kaza anını çeken bir vatandaşın sürücünün kaçtığını söylemesiyle kaza yerinde sinirler gerildi. Sürücünün sahte olduğunun anlaşılması üzerine bir kadın, yabancı plakalı araçta kaza sonucu yaralanan kadına giderek, "Oğlum arabada korktu ve kaçtı" diye itirafta bulundu.

Polis kaçan sürücünün tespiti için vatandaşın çektiği video ile araştırma başlatırken, bu duruma öfkelenen kaçan sürücünün yakınları hedeflerine görevini yapan gazetecileri aldı. Sahte sürücü planları tutmayan kaçan sürücünün yakınlarından olan bir kadın, görüntü almak isteyen basın mensuplarının önce üzerine yürüdü, sonra yakalamak için peşlerinden koştu. "Çekmeyeceksin, izin vermiyorum" diyen kadın, gazetecinin elindeki telefona almak için hamle yaptı. Ardından "Kırarım" diye bağıran kadın, "Yemin ediyorum bir çıksın. Hadi bir çıksın" diye hem sözlü hem de fiziksel olarak tehditler savurdu. Gazetecilerin peşine düşen kadın, gazetecilerin peşine düşerek tehditler savurmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen kadın, basın mensuplarını fotoğraflarını çekerek tehdidini sürdürdü. O anlar anbean gazetecilerin kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.