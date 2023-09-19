Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 3 Defineci Yakalandı

Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 defineci jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde tarihi geçmişin bulunduğu mekanlarda kaçak kazı olaylarına yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bulunan tarihi bir alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri bölgeyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan 3 günlük takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri şahısların kazma ve kürekle alanda kazı yaptığı sırada operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay yerinde yapılan aramalarda 1 adet jeneratör, 2 adet delici kırıcı alet, 1 adet kürek, 1 adet seyyar kablo ve aydınlatma, 3 çift eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY