Aksaray'da Jandarma Trafik Denetimleri Sürüyor

Aksaray'da jandarma trafik ekipleri otoyolda yaptığı radar ve denetim uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaşanan kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, otoyollar başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında yaptığı denetimleri aralıksız sürdürüyor. Uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak tek tek sorgudan geçiriliyor.

Vatandaşlar, Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken, sürücüler ise ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçiriliyor. Öte yandan araçlar plakalarından sorgulanarak olumsuzluk olup olmadığı da tespit ediliyor. Şehir genelinde yapılan uygulamalar gün boyu gece gündüz olarak belirli aralıklarla sürdürülüyor. Jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri de başta hız yapmamaları ve diğer trafik kuralları çerçevesinde bilgilendiriyor. Uygulama süresince herhangi bir olumsuzluğa karşı jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla muhtemel bir duruma karşı güvenlik önlemi alıyor. - AKSARAY