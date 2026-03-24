Aksaray'da jandarma ekipleri uygulamalarını sürdürüyor

Aksaray'da kara yollarında uygulama yapan jandarma ekipleri tüm araçları ve şahısları denetimden geçiriyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Aksaray - Nevşehir, Adana ve Konya kara yolu üzerinde şok uygulama yaptı. Jandarma ekiplerince tüm araçlar durdurularak tek tek denetlendi, sürücü ve yolcular da Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilerek sorgulandı. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çalışmaları gece boyunca sürdürdü. Uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalanırken, sigorta ve muayenesi olmayan 4 araç sürücüsüne de idari para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı