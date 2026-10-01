Haberler

Aksaray’da jandarma KOM, asayiş ve trafik kuş uçurtmuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray’da jandarma KOM, asayiş ve trafik kuş uçurtmuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu çerçevede gerçekleştirdikleri yol denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Niğde-Ankara Otoyolu başta olmak üzere Aksaray-Adana kara yolu ve ilçe yollarında görev alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, araç, sürücü ve yolcuları kontrolden geçiriyor. Uygulamalarda asayiş ekipleri kendi alanlarında, trafik ve KOM ekipleri de kendi alanlarında olmak üzere üç farklı koldan denetim icra ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte o isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilincini kaybeden sürücü elektrikli aracıyla tapınağa daldı! 3 kişi yaralandı

Sürücü bilincini kaybetti, 30 kişi ibadet ederken ölümden döndü
İzmit'teki kafe kavgasında iki kardeşin vurulduğu anlar kamerada! Görüntüler dava dosyasına girdi

Kül tablasıyla başladı, kurşunla bitti! O anlar kamerada
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

"Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz"
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
AK Partili Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor

Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor
Hayati Yazıcı'dan oğlunun adını fon soruşturmasında geçmesiyle ilgili ilk açıklama: İşlemlerinden zerre kuşkum yok

Fon krizinde AK Parti'nin ağır topu, oğluyla ilgili ilk kez konuştu
Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu

Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu