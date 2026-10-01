Aksaray’da jandarma KOM, asayiş ve trafik kuş uçurtmuyor

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu çerçevede gerçekleştirdikleri yol denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Niğde-Ankara Otoyolu başta olmak üzere Aksaray-Adana kara yolu ve ilçe yollarında görev alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, araç, sürücü ve yolcuları kontrolden geçiriyor. Uygulamalarda asayiş ekipleri kendi alanlarında, trafik ve KOM ekipleri de kendi alanlarında olmak üzere üç farklı koldan denetim icra ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı