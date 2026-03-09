Haberler

İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir inşaatta tartıştığı mesai arkadaşı tarafında bıçaklanan Gökhan Ç., ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Aksaray'da inşaat çalışanı, tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla ağır yaralarken;olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta birlikte çalışan Gökhan Ç. (38) ile Soner T. (25) bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Soner T. yanındaki bıçakla Gökhan Ç.'yi yaraladı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, Soner T. olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden polis memurunun cezası belli oldu
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı

ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı! İki aşama yürütülecek
Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok