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Aksaray'da Hırsızlık Şebekesi Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Hırsızlık Şebekesi Suçüstü Yakalandı
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerden çaldığı eşyaları ele geçirirken, şahısların çeşitli suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Aksaray'da evleri soyan 3 hırsız, JASAT ekiplerinin dikkati ile suçüstü yakalandı.

Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan R.B.'nin 13'ü hırsızlık olmak üzere toplam 38, M.K.'nin 3'ü hırsızlık olmak üzere toplam 8, A.G.'nin ise toplam 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekiplerce şahısların üst ve araç aramasında 1 adet dokuma halı, 2 telefon, 2 kol saati, çeşitli ziynet eşyaları, süs eşyaları, 2 adet ayakkabı, bakır kablo, 154 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 187 adet 9 mm tabanca fişeği, demir kesme makası ve levye ele geçirildi. Bölgede hırsızlık olaylarına yönelik inceleme yapan ekipler, şahıslardan elde edilen malzemelerin 3 ayrı evden çalındığını ortaya çıkardı. Eşyalar sahiplerine teslim edilirken, 3 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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