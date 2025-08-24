Aksaray'da Hastane Önünde Tabancayla Havaya Ateş Açıldı

Aksaray'da eşini götürdüğü iddiasıyla kayınbiraderiyle tartışan şahıs, hastane önünde belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş açtı. Hastane polisinin anında müdahalesiyle elindeki tabanca alınan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye gelen Mustafa Can K. (26), kayınbiraderinin kendisinden habersiz eşini götürmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Telefonla konuştuğu kayınbiraderine bağırıp çağıran öfkeli şahıs, belindeki kurusıkı tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Silah sesleri hastanede paniğe neden olurken, olaya müdahale eden hastane polisi elindeki tabancayı aldığı şahsı gözaltına aldı. Hastane polisinin anında müdahalesiyle meydana gelebilecek olumsuzluğun önüne geçilirken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gözaltına alınan şahsı doktor kontrolünden sonra ifadesini almak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürdü. Tabancaya ise polis ekiplerince el konuldu. Adli işlemleri süren şahıs hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY