Haberler

Komşuların gürültü tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 7 gözaltı

Komşuların gürültü tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da apartman sakinleri arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma, bıçak ve tabancalı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da gürültü yüzünden tartışan komşuların tartışması bıçak ve tabancalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle önlenen kavgada 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi 9417 sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda komşu olan Burak R., ve Taha Ö. arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Talha Ö. eline geçirdiği bıçaklı, Burak R.'de eline geçirdiği tabancayla apartmanda ateş açtı. Kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ile apartmana korku saçan Burak R. etrafa ateş açmayı sürdürünce tabanca seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısların ellerindeki bıçak ve kuru sıkı tabancayı aldı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis şahısların direnmesi üzerine biber gazıyla müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili 2 komşuyla birlikte toplam 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü

Öldü mü yaşıyor mu? Trump'tan en net "Hamaney" açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor