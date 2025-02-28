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Aksaray'da gürültü tartışması kanlı bitti: 2 kardeş tüfekle yaralandı

Aksaray'da gürültü tartışması kanlı bitti: 2 kardeş tüfekle yaralandı
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Aksaray'da komşular arasındaki gürültü tartışmasında, bir kişi eline aldığı tüfekle 2 kardeşi vurdu. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kayıplara karıştı.

Aksaray'da 2 komşu arasında çıkan gürültü tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, hıncını alamayan komşu eline geçirdiği tüfekle 2 kardeşi tüfekle vurdu.

Aksaray'da apartmanda altlı üstlü oturan Ö.K. (39) ile Y.E.Z. (39) arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Apartmanda bir süre tartışan 2 komşunun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ö.K. evinden getirdiği tüfekle tartıştığı Y.E.Z. ve kardeşi T.K.Z.'ye (36) ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar 2 kardeşi de çeşitli yerlerinden yaralarken tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle 2 kardeşi yaralayan şüpheli ise olayın ardında kaçarak kayıplara karıştı. Polisin kaçan şüphelinin izini sürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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