Aksaray'da Genel Asayiş Uygulaması: 36 Ekip, 124 Polis Görevde

Aksaray'da Genel Asayiş Uygulaması: 36 Ekip, 124 Polis Görevde
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Aksaray'da gerçekleştirilen geniş çaplı genel asayiş uygulaması, 36 ekip ve 124 polisin katılımıyla şehri adeta abluka altına aldı. 8 ayrı noktada yapılan denetimlerde tüm araç ve şahıslar didik didik arandı, kusurlu araç ve sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Aksaray'da yapılan genel asayiş uygulaması kapsamında, 36 ekip ve 124 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak 8 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde tüm araç ve şahıslar didik didik arandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, gece yarısı tüm birimlerin katılımı ile şehri adeta abluka altına aldı. En işlek caddeler başta olmak üzere en ücra köşelerde bile konuşlanarak şehir genelinde şok uygulama yapan ekipler tüm araç ve şahısları denetimden geçirdi. Şehrin 8 farklı noktasında eş zamanlı olarak yapılan ve 4 saat boyunca sürdürülen uygulamaya, asayiş ekipleri başta olmak üzere trafik, terör, kaçakçılık, narkotik ve bekçiler de katıldı. Toplam 36 ayrı ekiple 124 polisin katıldığı uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Trafik ekipleri araç ve sürücüler üzerinde, asayiş ekipleri ise yolcu ve yaya şahıslar üzerinde denetim yaptı. Şahıslar tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken, araç içleri ve şahısların üstleri didik didik arandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamaları İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş yönetti. Araç cam filmi, abart egzoz, emniyet kemeri, telefon kullanımı gibi birçok alanda yapılan uygulamada kusurlu araçlara ve sürücülere cezai işlem uygulandı. Gece yarısından sonra ise yaya devriye ve motorize ekipler devriye faaliyetiyle denetimlerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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