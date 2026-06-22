Aksaray sokaklarında şok uyulama

Aksaray polisi, gece yarısı şehir genelinde yaptığı şok uygulama ile tüm araç ve şahısları didik didik aradı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece yarısı şok uygulama başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin dört bir yanında görev aldı. En işlek caddelerden en ücra sokaklara kadar uygulama şeridi oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak denetimden geçirdi. Yapılan denetimlerde alkollü sürücüler, sigortasız araçlar ve ehliyetsiz sürücüler polisten kaçamadı. Tüm araçların ve şahısların didik didik arandığı uygulamada şahıslar Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Uygulamaların sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı