Aksaray'da Polisle Motosikletli Şüpheliler Arasında Film Gibi Kovalamaca

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 motosiklet sürücüsü ile yaşanan ve film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameraya yansıdı. Nefes kesen kovalamacada yakalanan motosikletler çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre şehir genelinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine plakası olmayan 2 ayrı motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Fren yerine gaza basıp kaçan sürücüler ile polis arasında kovalamaca başladı. Aksaray sokaklarında gecenin sessizliği yerini polis sirenlerine bıraktı. Takip yapan ekiplerin telsizden diğer istasyonlara anonsu üzerine bölge adeta abluka altına alındı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean kameraya yansırken, nefes kesen kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler motorları bırakıp yaya olarak kaçtı. Kısa sürede izlerini kaybettiren şüpheliler kayıplara karışırken, motosikletlerde yapılan incelemede şase numaralarının kazınmış olduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen motosikletler trafikten men edilerek otoparka çektirilirken polis ekipleri kaçan şüphelilerin izini sürüyor. - AKSARAY