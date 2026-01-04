Haberler

Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, üşümemek için elektrikli soba yakan üniversite öğrencisi Yusuf Cankurtaran, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

  • Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Cankurtaran banyoda elektrikli soba kullanırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
  • Olay, banyoda ısıtması olmayan bir evde elektrikli soba yakıldığı sırada gerçekleşti.
  • Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BANYODA ELEKTRİKLİ SOBA YAKTI

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ısıtması olmayan banyoya elektrikli soba yakıp girdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Banyo yaptığı esnada sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunmasıyla birlikte elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı. Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
