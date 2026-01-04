Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, üşümemek için elektrikli soba yakan üniversite öğrencisi Yusuf Cankurtaran, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
- Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BANYODA ELEKTRİKLİ SOBA YAKTI
Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ısıtması olmayan banyoya elektrikli soba yakıp girdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Banyo yaptığı esnada sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunmasıyla birlikte elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı. Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.