Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Aksaray'da girdiği banyoda üşümemek için elektrikli soba yakan üniversite öğrencisi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

BANYODA ELEKTRİKLİ SOBA YAKTI

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ısıtması olmayan banyoya elektrikli soba yakıp girdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Banyo yaptığı esnada sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunmasıyla birlikte elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı. Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.