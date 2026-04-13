Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 379 bin lira ceza yedi

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 379 bin lira ceza yedi
Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplam 379 bin 881 lira ceza kesildi.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplam 379 bin 881 lira ceza kesildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızla seyreden 68 AL 121 plakalı otomobili fark eden polis ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri çevreyi adeta abluka altına alırken, yollar kapatıldı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı. Araçtan indirilen B.K. (16) isimli ehliyetsiz sürücü emniyete götürülürken, sürücü ve araç sahibine çeşitli maddelerden toplam 379 bin 881 lira para cezası kesildi. Araç ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek, çekici marifetiyle otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
