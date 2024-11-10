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Aksaray'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Aksaray'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Şarampole Uçtu: 4 Yaralı
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Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, şarampole uçarak hurdaya döndü. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Aksaray Kireçlik yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğantarla köyünden Aksaray istikametine seyreden Z.G. (41) idaresindeki 68 EH 887 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.A. (23), D.A. (50) ve A.A. (43) olmak üzere toplam 4 kişi yaralanırken kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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