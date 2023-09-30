Aksaray'da çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı
Aksaray'da Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda çıkan kavgada Sinan K. ile Tahir B. ve Mehmet Ali B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek 4 kişinin bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray'da çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda Sinan K. ile Tahir B. ve Mehmet Ali B. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Sinan K, Harun K, Mehmet K. ve Hidayet K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Tahir B. ve Mehmet Ali B. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Sinan K. ile Mehmet K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.