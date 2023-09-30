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Aksaray'da çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Aksaray'da Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda çıkan kavgada Sinan K. ile Tahir B. ve Mehmet Ali B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek 4 kişinin bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.