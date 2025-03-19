Aksaray'da Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

Aksaray'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet çalıntı çıktı. Sürücüsü gözaltına alınan motosiklet otoparka çekildi.

Olay Aratol Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aratol Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine Y.Ö. (24) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ne bir ehliyeti ne bir ruhsatı yoktu. Bunun üzerine plakasız motosikletin şase numarasından sorgulama yapan polis ekipleri motosikletin 2023 yılında çalıntı kaydı olduğunu ve arandığını tespit etti. Bunun üzerine evrak ve belgeleri ibraz edemeyen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Motosiklet ise çekici marifeti ile otoparka çektirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY