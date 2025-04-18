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Aksaray'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı

Aksaray'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
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Aksaray'da tırla çalınan 6 büyükbaş hayvan, polisin sıkı takibi sonucu 6 saat içerisinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aksaray'da 6 büyükbaş hayvanı tırla çalan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu 6 saat sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Aksaray merkez ilçe Kırımlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kamera görüntülerinden yola çıkarak sıkı bir takip başlattı. Sıcağı sıcağına olayın izini süren polis güvenlik kameralarından tır plakası ve sonrasında da şahısların kimliğine ulaştı. Bunun üzerine yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tırı Gaziantep Nurdağı ilçesinde 6 saatlik aradan sonra yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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