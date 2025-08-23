Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Özbek Uyruklu Şahıs Ağır Yaralandı

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Özbek Uyruklu Şahıs Ağır Yaralandı
Aksaray'da, bir çocuk tarafından bıçaklanan Özbek uyruklu bir şahıs ağır yaralandı. Olay, ablasının sevgilisiyle tartışma sırasında meydana geldi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sevgilisinin erkek kardeşi tarafından bıçaklanan Özbek uyruklu şahıs ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbek uyruklu ablası Adile T.'nin (24) sevgilisi olan Özbek uyruklu Muhammad Ö.'nün (26) evine giden S.T. (13) isimli çocuk, ablasının sevgilisiyle tartışmaya başladı. Sokakta tartışan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.T. yanında getirdiği bıçakla Muhammad Ö.'yü göğsünden bıçakladı. S.T. kavganın ardından suç aleti bıçağı olay yerine atarak kaçarken, göğsünden yaralanan Muhammad Ö. kanlar içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga seslerini duyup aşağıya inen Muhammad Ö.'nün annesi ise yaralı oğlunun yarasına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen Muhammad Ö. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs önce ameliyata alındı ardından da yoğun bakıma kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, şüphelinin peşine düşen polis şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

