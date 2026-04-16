Haberler

Aksaray'da iki kardeş tartıştıkları genci bıçakla yaralayıp kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da husumetli olduğu iki kardeşiyle karşılaşan Y.B., çıktığı kavgada bıçakla yaralandı. Olay, sağlık ekipleri ve polis müdahalesi ile sonuçlandı. Yaralının durumu ciddi.

Aksaray'da işine giderken husumetli olduğu iki kardeşle karşılaşan genç, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 751 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan R.B. ve kardeşi G.B., sokak üzerinde Y.B. (26) ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce R.B. ve G.B. yanlarındaki bıçakla Y.B.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kaldırıma yığılan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kan kaybı nedeniyle sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

