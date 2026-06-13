Aksaray'da iki grup arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Aksaray'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Gençlerin birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesindeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gençler birbirlerine önce tekme ve yumrukla sonra da bıçakla saldırdı. Gençlerin kavga ve birbirlerini bıçaklama anları anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bıçaklanarak yaralanan genç yere düşerken bir süre yerde kalan genç diğer şahısların polisin geldiğini söylemesi üzerine kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı