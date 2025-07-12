Aksaray'da Bıçakla Rahatsızlık Veren Genç, Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

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Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi'nde, elinde bıçakla vatandaşlara saldıran 16 yaşındaki E.K., polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Aksaray'da sokakta vatandaşlara bıçak çekip ailesiyle tartışan genç, polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Banka Evleri arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. (16) elindeki bıçakla önce Büyük Bölcek Caddesi üzerinde vatandaşlara bağırarak rahatsızlık verdi. Birkaç vatandaşla tartışan genç, daha sonra elindeki bıçakla Banka Evleri arkasındaki evine gelerek ailesiyle tartışmaya başladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geldi. Elindeki bıçağı bırakmayan genç, polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Biber gazından etkilenen gence yine polis memurları kafasına su dökerek müdahalede bulundu. Sakinleştirilen genç, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına da küfür ederek tehditler savurdu. Gencin annesi de basın mensuplarını tehdit ederken, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan genç polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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