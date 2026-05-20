Aksaray'da askeri kamyon devrildi: 2 asker yaralı

Aksaray'da askeri kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askeri personel yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir yönüne seyreden askeri kamyon şarampole devrildi. Kazada araçtaki sürücü dahil 2 askeri personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı