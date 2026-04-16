Haberler

Aksaray'da sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan çocuk gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da, sosyal medya üzerinden asılsız okul saldırısı paylaşımı yapan bir çocuk, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan çocuğun kimliği ve adresi kısa sürede tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da sosyal medya üzerinden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına yönelik asılsız paylaşım yapan bir çocuk İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Asılsız paylaşım üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çocuğun kimliğini ve adresini tespit ederek çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan çocuk hakkında başlatılan adli işlem gereği polis merkezine götürüldü.

Öte yandan yetkililer, halkı ve özellikle çocukları asılsız paylaşımlar yaparak korku ve paniğe düşürecek paylaşımlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulunurken, ihbarların mutlak suretle kolluk kuvvetlerine iletilmesinin önem arz ettiği belirtildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

