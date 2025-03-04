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Aksaray'da Aranan Şahıs Polisi Kandırdı, Çatıdan İndirilmek İstemedi

Aksaray'da Aranan Şahıs Polisi Kandırdı, Çatıdan İndirilmek İstemedi
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Aksaray'da, uyuşturucu ticareti suçundan aranan Y.E. isimli şahıs, polis ekiplerinin operasyonuna rağmen müstakil evin kiler çatısında teslim olmamakta direndi. Yaşanan diyaloglar dikkat çekti.

Aksaray'da aranan bir kişinin peşine düşen ve şahsı kaçmak isterken müstakil evin kiler çatısında kıstıran polis ekipleri ile şahsın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin indirmeye çalıştığı aranan adam çatıdan inmek istemezken, polisin defalarca 'aşağıya in' çağrısına, "10 sene yattım, gelme ağabey öldürürüm kedimi. Ben bir daha yatamam" diye cevap verdi.

Olay, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan aranan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan Y.E. (37) isimli şahsın müstakil evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen müstakil eve yönelik takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte Y.E. isimli şahsın evde olduğunu tespit eden ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon için düğmeye bastı. Operasyon anında polislerin geldiğini fark eden Y.E. müstakil evin balkonundan hemen yanında bulunan kilerin çatısına çıkarak kaçmak isterken, polis ekipleriyle şahıs arasında diyaloglar yaşandı. Polis ekiplerinin teslim olması için ikna çabalarına, teslim olmayacağını belirterek karşılık veren Y.E., "10 sene yattım, gelme ağabey öldürürüm kedimi. Ben bir daha yatamam" dedi. Polis ekiplerince müstakil evin etrafı tamamen sarılırken, kaçamayacağını anlayan Y.E. ekiplere teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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