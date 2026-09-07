Aksaray’da araç ve şahıslar didik didik aranıyor

Aksaray'da asayiş ve trafik şubesi ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamada araç ve şahısları didik didik arayıp kontrolden geçiriyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güveninin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir genelinde uygulama yaptı. Farklı noktalarda görev alan polis ekipleri tüm araç ve şahısları durdurarak kontrolden geçirdi. Trafik ekipleri ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulaması yaparken, asayiş ekipleri de Genel Bilgi Taraması, araç ve şahıs üst araması yaparak denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan uygulamada uygunsuz araçlara trafik cezası kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Kent genelinde uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı