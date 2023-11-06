Aksaray'da Apartmandan Motosiklet Hırsızlığı
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Aksaray'da bir apartmanda yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. İki şüpheli, apartmana girerek motosikletle uzaklaştı.
Aksaray'da iki kişinin apartmandaki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Tacin Mahallesi'nde, Mustafa A, apartmanda oturduğu 3. katın merdiven boşluğuna bıraktığı motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, apartmandaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin apartmana girdikten bir süre sonra motosikletle çıkarak uzaklaşmaları yer aldı.
Ekiplerin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa