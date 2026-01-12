Haberler

Hasta taşıyan ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Hasta taşıyan ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Güncelleme:
Aksaray'da hasta taşıyan bir ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta bulunan Ö.I. (37) idaresindeki 68 AAD 532 plakalı ambulans hastane istikametine seyrederken 1678. Sokak'tan önüne çıkan M.A. (37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Ö.I., ile ambulansta bulunan P.D. (34), E.H.Z. (42), ambulanstaki hasta G.A. (49) ve hasta yakını S.K. (42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A. (52) ve Z.A. (53) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslara bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme balattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var