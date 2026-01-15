Haberler

Restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
Aksaray'daki bir alkollü restoranda, iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Fatih Ö. tarafından ateş açıldı. Bacaklarından yaralanan Recep Ö., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da alkollü restoranda 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Aksaray - Konya Karayolu üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü tesiste bulunan Fatih Ö., ve Recep Y. arasında bilinmeyen bin nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Fatih Ö. belinde bulundurduğu tabancayı çıkartarak Recep Ö.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Recep Ö. kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ö. orada bulunan bir araca binerek kaçtı. Restoran yetkilileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yakınları tarafından özel otomobile bindirilen Recep Ö. araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri parmak izi ve fotoğraflama çalışması yaptı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
