Alkollü sürücünün ehliyetine el konulup 25 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da alkollü halde bindiği otomobilde polise yakalanan gencin ehliyetine 6 ay el konulurken, 25 bin lira para cezası kesildi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 127. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 AFF 472 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Ömer A. (22) isimli sürücüye alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde sürücünün 1.58 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan gözaltına alınan sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

