Alkollü sürücünün ehliyetine el konulup 25 bin lira ceza kesildi
Aksaray'da alkollü olarak araç kullanan Ömer A. isimli genç, polisin rutin denetiminde yakalandı. 1.58 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 25 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve adli işlem başlatıldı.
Olay, Yunus Emre Mahallesi 127. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 AFF 472 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Ömer A. (22) isimli sürücüye alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde sürücünün 1.58 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan gözaltına alınan sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı. - AKSARAY