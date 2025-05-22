Aksaray'da Açık Kapıyla Seyir Eden Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Aksaray'da Açık Kapıyla Seyir Eden Sürücünün Ehliyetine El Konuldu
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Aksaray'da bagaj kapısı ve sağ arka kapısı açık bir şekilde trafiğe çıkan sürücünün ehliyeti emniyet ekiplerince 2 ay süreyle iptal edildi. Sürücüye kara yolları trafiğini tehlikeye düşürmekten 4 bin 239 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da yüklediği malzemeler otomobile sığmayınca bagaj ve aracın kapısı açık trafiğe çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, yüklediği malzemeleri aracına sığdıramayan sürücü bagaj kapısı ve sağ arka kapısı açık vaziyette Aksaray Adana Kara yolunda trafiğe çıktı. Kara yolunda Aksaray istikametine seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsünün sol şeride geçmek için kolunu camdan uzatarak eliyle solu işaret etmesi de dikkat çekti. Kara yolundaki o tehlikeli anlar bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bagaj ve sağ arka kapısı açık seyretmesi, sürücünün ise eliyle sinyal işareti vermesi görülüyor. Görüntüler üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araç sürücüsünü belirleyerek S.H. isimli sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Ayrıca sürücüye kara yolları trafiğini tehlikeye düşürmekten 4 bin 239 lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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