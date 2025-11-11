Aksaray'da 89 Yaşındaki Adam ATV ile Kaza Geçirdi

Aksaray'da 89 yaşındaki adamın kullandığı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Ağaçören ilçesi Yenişabanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden köy istikametine seyreden Selam E. (89) idaresindeki ATV, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selam E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY