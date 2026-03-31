Aksaray'da apartmanda yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Aksaray'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında daireler dumanla doldu. İtfaiye ve polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, bilinmeyen bir nedenle başlayan alevlerle kontrol altına alındı.

Aksaray'da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında apartman ve daireler dumana boğuldu. İtfaiye ve polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, 01.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1473 Sokak'ta bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı'nın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Bunun üzerine önce apartman sonra daireler duman altında kaldı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Duman'dan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Yetişkin içerik yıldızına hapis şoku: Bali'de çektiği video başını yaktı

Bali'de video çeken yetişkin içerik yıldızına hapis şoku!
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Çalıştıracağı iki takımın ismini verdi! Onlar dışında göreve dönmüyor