Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenleyen jandarma narkotik ekipleri çeşitli uyuşturucularla birlikte 7 şüpheliyi yakaladı. Uyuşturuculara el konulurken şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların 2'si Aksaray merkezde 1'i ise Ankara - Niğde Otoyolunda olmak üzere 3 ayrı araca yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray merkezde 5 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri şüphelileri ve kimliklerini tespit etti. Şahısları takibe alan ekipler bir süre yaptığı takipte Ankara'da da Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşarak çalışmalarını genişletti. Yeterli deliller üzerine harekete geçen ekipler 3 araçtan 2'sini Aksaray merkezde, 1 aracı da Ankara-Niğde Otoyolunda operasyonla yakaladı. Operasyonlarda T.Ş. (35), A.Ç. (40), Y.Ç. (29), M.A.G. (21), M.E. (28), İ.Ç. (39) ve M.D. (22) isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerinde ve otomobillerde yapılan aramalarda 2 bin 193 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardında Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.E., İ.Ç. ve M.D. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı