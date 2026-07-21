Atina'daki Akropolis yakınlarında bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Yunanistan'ın en önemli turistik noktalarından antik Akropolis yakınlarında bıçaklı saldırıya uğrayan 2 turist yaralandı. Polis, olayın "rastgele bir saldırı" gibi göründüğünü belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın simgesi Akrapolis'te sabah saatlerinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 60 yaşındaki Yunan saldırgan, arkeolojik sit alanının girişine ve Akropolis tepesinin eteğinde bulunan Akropolis Müzesi'nin girişine yakın bir caddede Yunan asıllı Amerikalı bir çifte bıçakla saldırdı. Saldırıda 53 yaşındaki erkek kolundan, 48 yaşındaki kadın ise bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken polis, saldırganın psikolojik sorunlu olabileceğini belirtti.

Yunan medyası, saldırganın rastgele yoldan geçenleri bıçakla tehdit ettiğini ve bir vatandaş tarafından ihbar edildiğini aktardı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı