Akrobatik şov 45 bin TL'ye patladı

Hatay'da motosikletle akrobatik şovlar yaparak o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 45 bin TL trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmada İskenderun ilçesinde motosikletinin önünü kaldırarak akrobasi hareketler yaptığı anları sosyal medyada paylaşan şahsa yönelik inceleme başlattı. İncelemede motosiklet sürücüsünün M.Ç.T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan sürücüye toplam 45 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan da adli işlem yapıldı. - HATAY

