Akraba İki Esnaf Arasında Kanlı Kavga: Bir Kişi Öldü

Kadir İş, Kemal Yüksel tarafından vurularak öldürüldü. İki esnafın akraba olduğu ve daha önce ortak oldukları ancak anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı belirtildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Kemal Yüksel tarafından, kafasından ve omzundan tabancayla vurulan Kadir İş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadir İş'in ablasıyla Kemal Yüksel'in ağabeyinin evliliklerinden dolayı iki esnafın akraba olduğu ortaya çıktı.

Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabı satan Kemal Yüksel ile aynı çarşıda çadır satan Kadir İş'in eniştesinin ortak olduğu bir süre önce ise anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı öğrenildi. Bu nedenle İş ve Yüksel'in aralarında husumet oluşurken, 15 gün önce de kavga ettikleri belirtildi.

İş ve Yüksel'in cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.