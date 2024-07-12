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Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yangın çıktı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasındaki konteynerde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasındaki konteynerde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde inşaatı devam eden Akkuyu NGS sahasında faaliyet gösteren bir izolasyon firmasına ait ofis konteynerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına, Akkuyu itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gülnar Mersin Akkuyu 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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