Üye Girişi
Haberler

Akkuş'ta Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğeri Tutuklandı

Akkuş'ta Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğeri Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ruhsatlı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 19 yaşındaki şahıs, akrabasını başından vurdu. Olayda hayatını kaybeden 40 yaşındaki Recep Ali Gül'ün cenazesi morga kaldırıldı, tüfeğin sahibi gözaltına alındı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir inşatta çalışan 19 yaşındaki şahıs, ruhsatlı tüfeğini gösterdiği esnada kazara akrabasını başından vurdu. Şahıs hayatını kaybetti, tüfeğin sahibi tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Ambargürgen Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Genç (19) isimli şahıs, Samsun'un Salıpazarı ilçesinden Ordu'nun Akkuş ilçesine bir inşaata çalışmak için gelen akrabası Recep Ali Gül'e (40), kendisine ait av tüfeğini gösterdiği esnada tüfek kazara ateş aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Ali Gül'ün olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Hayatını kaybeden Gül'ün cenazesi Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tüfeğin sahibi Soner Genç ise nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Akkuş Adliyesi'ne sevk edilen Genç, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi. Olayda kullanılan tüfek ise muhafaza altına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Recep Ali Gül'ün, 19 Ekim Cumartesi günü Samsun'un Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Ali Gül 3-sayfa Yaşam Akkuş Kaza ordu Suç

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 18 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bebek katili çete hangi hastane? Yenidoğan çetesi hastaneleri kapatıldı mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.