Akıma kapılan gencin yardım çığlığı ortalığı inletti: Ölüyorum ağabey - Haberler

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Akıma kapılan gencin yardım çığlığı ortalığı inletti: Ölüyorum ağabey

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da bir genç, ısınmak için girdiği kullanılmayan trafo binasında akıma kapıldı. Feci şekilde yanan gencin "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler" diye yalvarması yürek sızlattı. Hastaneye kaldıran gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde iddiaya göre Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi. Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı.

"YANIYORUM AĞABEY"

Yanan gencin, yardıma gelen görevlilerden, "Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah'ım beni bayıltsınlar öldürsünler. Acı verme Allah'ım" diye yardım istemesi yürekleri sızlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akıncılar, Mevla, Adana, Trafo, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Haberler

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