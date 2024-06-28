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Alkollü sürücü aşağı uçurdu! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

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Mersin'de hafif ticari araç sürücüsü, minibüsü solladıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen genç kıza çarptı. Metrelerce yüksekten düşen genç kız ağır yaralanırken sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi.

Mersin'de alkollü sürücü minibüsü sollamak isterken dehşet verici bir kaza yaptı. Olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyen genç kız aracın çarpmasıyla yıkılan duvarla birlikte aşağıya uçtu. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

SOLLAMA YAPAYIM DERKEN DEHŞET SAÇTI

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. yönetimindeki hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki minibüse arkadan çarptı.

Alkollü sürücü genç kıza çarparak aşağı uçurdu! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

3 METRE YÜKSEKTEN AŞAĞIYA UÇTU

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye çarparak aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı.

Alkollü sürücü genç kıza çarparak aşağı uçurdu! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

gaddar kerim:

cezalar caydirici degil, parasi olani hicbirsey caydiramiyor, alkollu arac kullananlara hapis cezasi gelmeli ve ertelenmeden ve paraya cevrilmeden son gune kadar yatirilmali

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Zor Hayat:

Alkollü araç sürmek 5 sena cezası olmalı

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osman kara kara:

Kasıt yok denecek 3 gün sonra serbest

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Güven önemlş:

inşallah öyle olmaz

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Uğur Onur:

İnanılır gibi değil.Nasıl olur insan alkollü niye araç sürer?

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Hsyn AYD:

bu adam alkollu araç kullanıyor ve bir genç kızın yaşamına kast ediyor, aynı şiddetle bu adama da vurup köprüden aşağı atmak lazım, yaşarsa bir daha hapishaneden çıkmaması lazım.

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Erdinç Arslan:

Alkollü bir şekilde direksiyona geçtiği için ,kasten cinayete teşebbüsten yargılanmalı.

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Kenan Star:

allahın takdirine bakarmisin,kız tam olması gereken anda olması gereken yerdeymis gibi gerceklesti,allah sabır versin

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Yakup Şan:

BİRDAHA HİÇ EHLİYET VERİLMEMELİ CEZASIDA 5 YILDAN BAŞLAMALI...

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