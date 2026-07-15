Akhisar'daki orman yangınının enerjisi düşürüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde devam eden orman yangınının enerjisi düşürüldü. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadele aralıksız sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Evkafteke Mahallesi'nde etkili olan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yetkililer, yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Yangına müdahalede 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personelin görev aldığı bildirildi. Ekipler, yangının yeniden büyümesini önlemek ve alevleri tamamen kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede hava ve arazi şartlarına rağmen koordineli şekilde yürütülen söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yetkililer yangının tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı