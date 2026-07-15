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Manisa'da orman yangınında alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı

Manisa'da orman yangınında alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı. Ulaşım geçici olarak durdurulurken, yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu bölgede yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer katılıyor. Ekipler, alevleri en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine güvenlik amacıyla otoyol trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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