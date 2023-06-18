Üye Girişi
Haberler
Akhisar'da sağanak: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı

Akhisar'da sağanak: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralıksız üç saat süren sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralıksız üç saat süren sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı.

Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ilçenin büyük bir bölümü su altında kaldı. Sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de su baskını yaşanan yerlerden biri oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken hastanede de itfaiye ekipleri su tahliyesi yapıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title